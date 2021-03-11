Survivor'dan elenen Hayrettin, Acun Ilıcalı ile yeni proje için el sıkıştı

Survivor'daki ada macerasına 16 Şubat'ta yayınlanan bölümle veda eden Hayrettin Karaoğuz, Acun Ilıcalı'dan teklif aldı. Exxen'de yer alacak bir proje için Ilıcalı ile anlaşma sağlayan Karaoğuz, yakın zamanda sevenlerinin karşısına çıkacak.

Çektiği eğlenceli videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Hayretin Karaoğuz, katıldığı Survivor 2021 yarışmasından beklenmedik bir şekilde ayrılarak sevenlerini üzmüştü.

ACUN ILICALI TEKLİF GÖTÜRDÜ

Ada macerası yarım kalan fenomen isimdençok geçmeden hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medyada videoları milyonlarca kez izlenen Hayrettin'e teklif götürdü. Ocak ayında yayın macerasına başlayan Exxen'de bir proje ile anlaşma sağlayan Hayrettin, yakın zamanda sevenlerinin karşısına çıkacak.

PROJENİN DETAYLARI PAYLAŞILMADI

Ekranlara yeniden dönecek olan Hayrettin Karaoğuz'un projesinin detaylarına ilişkin ise henüz netleşmiş ve paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.