Survivor'dan elenen Ersin'den sürpriz hamle! Küs olduğu Mert'in ailesiyle konuştu
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Survivor'dan elenen Ersin'den sürpriz hamle! Küs olduğu Mert'in ailesiyle konuştu

Sakatlığı nedeniyle yarışmadan elenen Ersin Korkut, adadan ayrıldıktan sonra aralarında kırgınlık olan Mert'in ailesini aradı. Korkut, Mert'le yaşadığı sorunları yarışma sonrasında çözeceğini söyleyerek aileye moral verdi.

14.05.2020 07:49 | Son Güncelleme: 14.05.2020 07:55

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, dün yayınlanan bölümde yarışmaya veda eden Ersin'in elendikten sonra arasının kötü olduğu Mert'in ailesini aradığını "Mert'i çok seviyorum, çıkınca gönlünü alırım" dediğini söyledi.

MERT VE ERSİN ARASINDA İPLER GERİLDİ

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı bir eleme adayı çıkardı. Mert'in ismini habersiz bir şekilde Ersin tarafından yazılması adada iplerin kopmasına neden oldu. Adada çok iyi anlaştığı kişi tarafından adının yazılmasına kırılan Mert, kendine bir baraka yaparak uyuduğu yeri ayırdı. İki yarışmacı, adada ne kadar yüzleşse de aralarındaki sorunu çözemedi.

Survivor'dan elenen Ersin, veda sonrası arasının kötü olduğu Mert'in ailesini aradı

ERSİN ELENİR ELENMEZ MERT'İN AİLESİNİ ARADI

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Ersin Korkut'un adadan ayrıldıktan sonra aralarının açık olduğu Mert Öcal'ın ailesini aradığını açıkladı. Hakan Hatipoğlu, "Şu an bomba bir haber geldi. Ersin, Mert'in ailesiyle konuşmuş. Kardeşi Yiğit haber yolladı bana. 'Mert'i ben çok seviyorum, hiçbir sorun yok. Çıkınca ben onun gönlünü alırım' demiş" dedi.

Survivor'dan elenen Ersin, veda sonrası arasının kötü olduğu Mert'in ailesini aradı

SARILARAK VEDA ETTİLER

Survivor'a dizindeki sakatlık nedeniyle veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut, son kez takım arkadaşlarıyla bir araya gelip vedalaştı. Bu vedalaşmada aralarındaki her şeyi bir kenara bırakan Mert ve Ersin sarılarak birbirine veda etti.

Ersin'in vedası sonrasında konuşan Mert, "Bu gidiş güzel bir gidiş değil. Tüm samimiyetimle söylemek isterim ki çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm.Ersin burada şampiyonluk yolunda ciddi bir rakipti. Aramızda son hafta baya bir gerginlik oldu. Fakat ben Ersin'in bu şekilde değil de, onunla bir mücadeleye girerek gitmesini isterdim. Bu şekilde gitmesini beni üzdü" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor'dan elenen Ersin, veda sonrası arasının kötü olduğu Mert'in ailesini aradı
Survivor'dan elenen Ersin'den sürpriz hamle! Küs olduğu Mert'in ailesiyle konuştu
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