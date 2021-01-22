Survivor'dan diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan mesaj: Kocacığım çabuk gel

TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor'da ünlüler takımında mücadele eden oyuncu Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya devam edemedi. Acun Ilıcalı bu nedenle 44 yaşındaki oyuncunun diskalifiye edildiğini duyurdu. Karardan sonra Hünal, takım arkadaşlarına sarılarak dakikalarca ağladı.

"KOCACIĞIM ÇABUK GEL!"

Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal, ünlü oyuncunun Survivor'dan diskalifiye edilmesine bir anlamda sevindi. Eşini çok özleyen Cangal, "Kocacığım çabuk gel! Sabırla gelmeni bekliyorum" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMLARI TAKİPÇİLERİNİ DUYGULANDIRMIŞTI

Lale Cangal, eşinin yarışmaya katılma kararına destek vermiş ve Hünal ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçilerini duygulandırmıştı.

"BU ADAMLA FOTOĞRAFIM CİDDEN AZ"

Cangal, yarışmanın başlarında eşi için yaptığı bir paylaşımda, "Ben sevdiklerimi paylaşamazken öyle bir iş çıkar ki, 7-24 paylaşmak zorunda kalırsın. İşte o yüzden artık onu sosyal medyamdan sakınmayacağım. Bir de kendi iyi çıktığım fotoğrafları koymak aslında tarzım değil ama bu adamla fotoğrafım cidden az... 'Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?' bunu zamanla göreceğiz... 'Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?' Ben gerçekten yorum yapamıyorum. Göreceğiz" ifadelerine yer vermişti.