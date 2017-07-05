Survivor'dan Diskalifiye Edilen Berna Canbeldek Paylaşımlarıyla Yürek Hoplatıyor
Survivor'da yaşadığı kavga sonunda diskalifiye edilen Berna Canbeldek, Survivor All Star'a da katılmıştı. Berna şimdi Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor.
Survivor 2014'te gönüllüler takımındaki yarışan Berna Canbeldek, takım arkdaşı Sahra Işık ile yaşadığı tartışma sonucu elenmişti. Survivor All Star'a da katılan Berna şimdi Instagram paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor.
INSTAGRAM'DA 114 BİN TAKİPÇİSİ VAR
Survivor'ın ardından meşhur olan Berna Canbeldek sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer aldı. Berna'nın 114 bin takipçisi bulunurken, fotoğraflarına da beğeni yağıyor.
İşte Berna Canbeldek'in o paylaşımları: