Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu
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Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümü sonrası adada yeni dönem başladı. Kaptanlık oyunununu kazanan Cemal Can ve Sercan, kırmızı ve mavi takımın kaptanları oldu.

Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu
04.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:26

Survivor'ın dün akşam ekranlara gelen 96. bölümü yine kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Bireysel olarak oynanan kaptanlık oyunu nefesleri keserken, oyunun galipleri Sercan ve Cemal Can oldu. Böylelikle Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler dönemi sona ererek yeni takımlar kuruldu.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KURULDU

Survivor'da takım kaptanlarının belirlenmesi için oynanan bireysel oyunu Cemal Can ve Sercan zorlu mücdelenin ardından kazanarak kırmızı ve mavi takımların kaptanları oldu. Cemal Can 'Mavi' takımın, Sercan ise 'Kırmızı' takımın kaptanı oldu ve takım arkadaşlarını seçme hakkını kazandılar.

Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımını kurdu

SERCAN TAKIM ARKADAŞLARINI SEÇTİ

Acun Ilıcalı, ada konseyinde kaptanlık oyununu kazanan isimlerden takımlarını seçmesini istedi ve yeni takımlar oluştu. Seçme avantajı oyununun kazananı olan Sercan takımına ilk olarak Elif'i, daha sonra Berkan'ı dahil etti.Sercan takımına son olarak Yunus Emre ve Barış'ı alarak kırmızı takımın kadrosunu tamamladı.

Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımını kurdu

MAVİ TAKIM DA BELLİ OLDU

Haftanın ikinci kaptanı olmaya hak kazanan Cemal Can, mavi takıma ilk olarak adadaki en yakın arkadaşı olan Nisa'yı seçti. İkinci tercihini Yasin'den yana kullanan Cemal Can, "Babuşsuz bir takım düşünemiyorum" diyerek üçüncü ismi Ardahan olarak belirledi. Cemal Can'ın kaptanlığını yaptığı mavi takım yarışmacılarına ise son katılan isim Evrim oldu.Seçmeler sonunda mavi takım Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan ve Evrim'den oluştu.

Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımını kurdu

ACUN ILICALI ŞAŞIRDI

Kırmızı takım kaptanı olan Sercan'ın adada sık sık gerginlik yaşayan Berkan ve Yunus Emre'yi seçerek aynı takımda buluşturması Acun Ilıcalı'yı da şaşırttı. Konseyde konuşan Acun, "Takımda en dikkat çeken özellik Yunus Emre ve Berkan'ın aynı takımda buluşması oldu. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur" dedi.

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