Survivor'da tansiyon yükseldi! Ünlüler ve gönüllüler birbirine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Survivor'da tansiyon yükseldi! Ünlüler ve gönüllüler birbirine girdi

26.02.2021 07:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 07:44
Survivor'da tansiyon yükseldi! Ünlüler ve gönüllüler birbirine girdi

Dün akşam 35. yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor'da gergin anlar yaşandı. Ödül oyununda Doğan ve Dora arasından çıkan kavgaya Çağrı da dahil oldu. Bir anda ortalık karışınca ünlüler ve gönüllüler takımı erkekleri kavgayı ayırmak için mücadele etti.

TV8'de yayınlanan ve çekimleri Dominik'te süren Survivor 2021'de ünlüler ile gönüllüler arasındaki mücadele devam ediyor. Yemek ödülünü kazanmak için mücadele eden ünlüler ve gönüllüler arasında tansiyon yükseldi.

YENİ KAPTANLAR SEÇİLDİ

Survivor'da her hafta takım kaptanları yapılan oylama ile belirleniyor. Ünlüler takımında Barış, sezon başından beri yaptığı kaptanlığı artık yapmak istemediğini belirtmişti. Son bölümde yapılan oylamada ünlüler takımında oyların çoğunu alarak kaptan seçilen isim İsmail Balaban oldu. Gönüllüler takımında ise oylama sonucunda Yunus Emre Karabacak kaptan oldu.

"OĞLUM" KELİMESİ TARTIŞMA ÇIKARDI

Survivor Türkiye'de ödül oyunu mücadelesi nefes kesti. İki takım, verilen nefis ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Oyunun başında farkı ünlüler açtı fakat geriden gelen gönüllüler tek tek farkı kapattı ve öne geçmeyi başardı. Skorda 8-7 ünlüler önde olduğu sırada parkura çıkan Berkay ile Doğan arasındaki karşılaşma sonrasında tartışma çıktı. Doğan, son atışı yapıp sayıyı aldığı zannederek sevinmeye başladı. Dora "Sen neye seviniyorsun?" sözüne karşılık Doğan "Senlik gram bir şey yok oğlum!" diyerek cevap verdi.

Survivor'da tansiyon yükseldi! Ünlüler ve gönüllüler birbirine girdi

BİRBİRİNE GİRDİLER

Bunun üzerine Dora "Sen kime oğlum diyorsun?" diyerek Doğan'ın üzerine yürüdü. Çağrı ise ikiliyi ayırmaya çalışırken, bir anda kendisi de kavganın tarafı oldu ve tartışma iyice büyüdü. Sinirden çılgına dönen Çağrı'yı ise İsmail Balaban güçlükle sakinleştirdi.

Survivor'da tansiyon yükseldi! Ünlüler ve gönüllüler birbirine girdi

YARIŞMACILARI UYARDI

Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı yarışmacılar uzun bir süre sakinleşmeye çalıştı. Oyunun sunuculuğunu yapan Murat ise yarışmacıları "Kavga istemiyoruz" diyerek uyardı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Berat Albayrak Mustafa Destici Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Cem Yılmaz Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Mesut Özil Mustafa Er Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor'da tansiyon yükseldi! Ünlüler ve gönüllüler birbirine girdi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 07:44:47. #1.15#
title