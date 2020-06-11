Survivor'da şampiyonluk için favorilerini açıkladı Sunucu Gizem Hatipoğlu, önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; Uzun bir aradan sonra ilk kez dışarıya çıktığını söyleyen güzel sunucu, Survivor'daki şampiyonluk favorilerini açıkladı.

Eşi Hakan Hatipoğlu eski Survivor yarışmacısı olan sunucu Gizem Hatipoğlu, "Survivor'da bu yıl favori adaylarım Barış Murat Yağcı ve Cemal Can" dedi.



