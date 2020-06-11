Survivor'da şampiyonluk için favorilerini açıkladı
Sunucu Gizem Hatipoğlu, önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi
11.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:07
Snob Magazin'in haberine göre; Uzun bir aradan sonra ilk kez dışarıya çıktığını söyleyen güzel sunucu, Survivor'daki şampiyonluk favorilerini açıkladı.
Eşi Hakan Hatipoğlu eski Survivor yarışmacısı olan sunucu Gizem Hatipoğlu, "Survivor'da bu yıl favori adaylarım Barış Murat Yağcı ve Cemal Can" dedi.
Kaynak: Snob Magazin