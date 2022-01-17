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Survivor'da korkutan kaza! Parkurdan kopan makara Hikmet'in kaşına isabet ediyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

15 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Survivor All Star, nefes kesen bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmanın 3. bölümünde ise parkurda kopan makara gönüllüler takımından Hikmet'in kaşına geliyor. Yaralanan Hikmet, oyuna devam etmek istese de ona müdahale eden doktor, hastaneye giderek dikiş atılması gerektiğini söylüyor.

Her yıl büyük bir ilgiyle izlenen Survivor, All Star kadrosuyla ekran macerasına devam ediyor. Eski yarışmacıların ünlüler ve gönüllüler olarak iki takım halinde mücadele ettiği yarışmada talihsiz bir olay yaşanıyor. Yarışmanın merakla beklenen 3. bölüm fragmanında Hikmet yaralanıyor.

KOPAN MAKARA YARIŞMAYA İSABET EDİYOR

Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda makaradan suya atlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda gönüllüler takımından Hikmet'in asıldığı makara koparak kaşına geliyor. Suya düşen Hikmet, bağırarak sağlık ekibinden yardım istiyor.

Survivor'da korkutan kaza! Parkurdan kopan makara Hikmet'in kaşına isabet etti

DOKTOR, OYUNA DEVAM ETMESİNE İZİN VERMİYOR

Kaşı yarılan Hikmet'e müdahale eden doktor, oyuna devam edemeyeceğini ve hastaneye gitmesi gerektiğini söylüyor. Oyuna devam etmek isteyen Hikmet ise "Hayır ben oynayacağım, beni götürmeyin" diyor. Ancak doktor, yarılan yere dikiş atılması gerektiğini söyleyerek izin vermiyor.

Survivor'da korkutan kaza! Parkurdan kopan makara Hikmet'in kaşına isabet etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Survivor'da korkutan kaza! Parkurdan kopan makara yarışmacının yüzüne isabet ediyor

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