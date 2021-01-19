Survivor'da korku dolu anlar! Talihsiz bir kaza geçiren Duygu, hastaneye kaldırıldı
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Survivor'da korku dolu anlar! Talihsiz bir kaza geçiren Duygu, hastaneye kaldırıldı

19.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 19.01.2021 22:40

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın 9. bölümde üzücü bir olay yaşandı. Sembol oyununda parkurda mücadele eden Duygu, talihsiz bir kaza geçirerek düştü. Duygu geçirdiği kazanın ardından, "Belim yan döndü. Belimi hissediyorum şu an' sözleriyle feryat etti.

Survivor'un yayınlanan son bölümünde sembol oyunu sırasında Duygu Serap Salman, kaza geçirip acı içinde yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine hemen adanın doktoru Metin Kuş yetişti ve Duygu'nun ilk müdahalesi yapıldı. Yaşanan üzücü anların ardından Duygu hastaneye kaldırıldı.

YARIŞMACILAR, DUYGU'YU TESKİN ETMEYE ÇALIŞTI

Duygu geçirdiği kazanın ardından, "Belim yan döndü. Belimi hissediyorum şu an' sözleriyle feryat etti. Yarışmacılar Duygu'yu sakin olması için teselli etmeye çalıştı.

Survivor'da korku dolu anlar! Talihsiz bir kaza geçiren Duygu, hastaneye kaldırıldı

YARIŞMAYA DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Bu talihsiz kazanın ardından Duygu'nun yarışmaya devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil.

Survivor'da korku dolu anlar! Talihsiz bir kaza geçiren Duygu, hastaneye kaldırıldı

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Survivor'a dün katılan ve Gönüllüler takımında yarışan Duygu'nun kim olduğu merak ediliyor. Performansıyla dikkat çeken Duygu Serap Salman, Survivor 2021 sezonuna yedeklerden dahil oldu. Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Aslen Ağrılı olan Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Altı yaşından itibaren sporla ilgilenen Duygu, hemen hemen her sporla ilgilenmiş. Voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit yaptığı sporlardan.

Survivor'da korku dolu anlar! Talihsiz bir kaza geçiren Duygu, hastaneye kaldırıldı
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