Survivor'da finale kalan iki isim belli oldu
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Survivor'da finale kalan iki isim belli oldu

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020'de finale kalan iki isim belli oldu. SMS oylamasında rakiplerinden daha az oy alan Yasin Obuz, yarışmaya veda etti. Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı ise finalde yarışmaya hak kazandı.

Survivor'da finale kalan iki isim belli oldu
14.07.2020 00:42 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:58

Tv8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor 2020'de, 5,5 aylık maceranın şampiyonu bu akşam yapılacak final ile belli olacak. Yarışmanın Dominik finalinin son gününde Berkan Karabulut'un elenmesinin ardından bir isim daha yarışmaya ve hayallerine veda etti.

FİNALE KALAN İKİ İSİM BELLİ OLDU

İstanbul finalinin ilk ayağında ise, SMS oylamasında rakiplerine göre daha az oy alan Yasin Obuz, yarışmaya veda etti. Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı ise finalde yarışmaya hak kazandı.

BARIŞ MURAT YAĞCI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İlk finalist olduğunu öğrenen Barış Murat Yağcı, gözyaşlarına hakim olamadı. Hem mutlu hem de hüzünlü olduğunu belirten Yağcı, "Geriye kalan iki arkadaşım da çok değerli insanlar. Bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Survivor'da finale kalan iki isim belli oldu
Barış Murat Yağcı

"BENİM ŞAMPİYONUM YASİN"

İkinci finalist Cemal Can Canseven ise, "Yasin olmasaydı ben olmazdım" diyerek sözlerine başladı. Buraya kadar tırnaklarıyla geldiklerini ifade eden Cemal Can Canseven de gözyaşlarını tutamadı. Ve Yasin'in kendisinin şampiyonu olduğunu kaydetti.

Survivor'da finale kalan iki isim belli oldu
Cemal Can Canseven
Survivor'da finale kalan iki isim belli oldu
Survivor'da finale kalan iki isim belli oldu
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