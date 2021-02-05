Survivor'da dün akşam kim kazandı? Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Ödül oyununu kim kazandı? (4 Şubat)

Survivor'da dün akşam kim kazandı? 4 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor 2021'in 20. bölümünde ödül oyunu için bir araya gelen takım ödülü görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Survivor'da dün akşam kim kazandı? Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Ödül oyununu kim kazandı? (4 Şubat)

Survivor'da dün akşam kim kazandı? Survivor ödül oyunu heyecanı perşembe akşamı yaşandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in izleyici karşısına çıkan son bölümünde ödül ve anlat bakalım mücadelesi yaşandı. Ödül oyununu kazanan takım ilk oyun sonrası ünlüler olurken, yarışmacılar pizza yeme hakkı kazandı. Anlat bakalım oyununu da bu hafta ünlülerin kazanması ile gönüllüler adaya eli boş döndü. İşte Survivor son bölümde ödül kazanan takım ve yaşananlar

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Zorlu parkurda yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan ödül oyununda bu hafta ödül pizza olarak belirlendi. Oyun öncesi her iki takımın da yarışmacıları avantaj oyununda mücadele verdi. Avantaj oyununda erkeklerde kazanan gönüllüler, kadınlarda kazanan ise ünlüler oldu.

Güç ve dengenin gerektiği oyunda, ünlülerden Çağrı, gönüllülerden Reşat sakatlıkları nedeniyle oyuna çıkamadı. İplerle gerili duran iki platforma kum torbalarını atmak ve üzerinde durmanın sağlanmaya çalışıldığı ödül oyununda 10'a 8 skorla ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

Yemek ödülüne kavuşan ünlüler büyük sevinç yaşadı.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın keyifli oyunlarından olan Anlat Bakalım'da eğlenceli anlar yaşandı. Kazanan takımın muhallebi yemeği elde ettiği oyunda en fazla kelimeyi bilen takım yine ünlüler oldu. Böylece ünlüler takımı gecenin iki ödül oyununu da kazanmış oldu.

SURVİVOR TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Ödül öncesi Survivor'da yeni haftanın kaptanları için oylama yapıldı. Daha önceki haftalarda Reşat ile Barış'ın kaptanlığı ile başlayan dönem yine değişmedi. Ünlüler takımında yine Barış kaptan olurken, gönüllülerin tercihi Reşat'tan yana oldu. Böylece bu hafta da Survivor'da kaptanlık el değiştirmedi.

İKİ TAKIM ARASINDA GERGİNLİK

Ödül oyununun oynandığı esnada, Steven'ın atışı ile gönüllüler öne geçti. Gönüllüler takımının yaşadığı sevinç karşısında ünlüler takımı tepki gösterdi. Gonca Steven'ın kendi yerine gitmesini ima etti.