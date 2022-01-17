Survivor fragmanı izleyen izleyiciler geçmiş yıllardaki doktor Metin Kuş'u göremeyince, Survivor'da Doktor Metin Kuş neden yok? Survivor yeni doktoru kimdir? Geçen yılki doktor Metin Kuş yok mu, neden yok? Metin Kuş adaya gelmedi mi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Metin Kuş Survivor'da neden yok? Metin Kuş Survivor 2022'ye gelmedi mi? İşte bilgiler...

Survivor 2022 yeni bölüm fragmanını izleyen izleyiciler, Survivor'da Doktor Metin Kuş neden yok? Survivor yeni doktoru kimdir? Geçen yılki doktor Metin Kuş yok mu, neden yok? Metin Kuş adaya gelmedi mi? merak etti. İşte detaylar...

SURVİVOR METİN KUŞ YOK MU, NEDEN YOK?

Survivor 2022 bugünkü yeni bölüm fragmanında Gönüllüler yarışmacısı Hikmet Tuğsuz sakatlanmıştı. Sakatlığının ardından doktor Serhad Ömercikoğlu, Hikmet'i tedavi etmişti. Bunun akabinde izleyiciler doktor Metin Kuş neden yok merak etmişti. Yapılan açıklamaya göre bu sene Survivor 2022'de doktor olarak Dr. Serhad Ömercikoğlu göreve gelmiştir.

DOKTOR METİN KUŞ KİMDİR?

21 Haziran 1963'de Tarsus'da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimi hep aynı şehirde geçti. 1982 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanandı ve üniversiteden 1988'de mezun oldu. Bilecik ve Diyarbakır'da mecburi hizmetini tamamladı. 1996 – 2016 yılları arasında Özel Göztepe Hastanesinde binlerce laporoskopik ve açık ameliyatlarda yer aldı.

DR. SERHAD ÖMERCİKOĞLU KİMDİR?

Serhad Ömercikoğlu, Marmara Üniversitesi Tıp mezunudur. 2001-2007 yılları arasında Tıp eğitimi almıştır. Aynı üniversitede yüksek lisans yapan Serhad Ömercikoğlu ayrıca Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında da eğitim almıştır.

Dr. Serhad Ömercikoğlu, 2007-2009 seneleri pratisyen doktor olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesi'nde 2010-2015 seneleri arasında da Acil Tıp Asistan Doktoru olarak çalıştı ve burada deneyim kazandı. Ardından, 2015-2016 yıllarında ise Acil Tıp Uzmanı olarak çalıştı. Sonrasında Marmara Üniversitesi bünyesinde Acil Tıp Uzman Doktoru unvanında çalışmalarına devam etti.

Dr. Serhad Ömercikoğlu, şuanda Survivor 2022 yarışmasında doktor olarak görev almaktadır.

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