Survivor Cemal Hünal'ın eşi kimdir? Lale Cangal kaç yaşında, nereli?

Survivor yarışmasına katılan Cemal Hünal ile evli olan ve birçok dizi ve filmlerde rol alan Survivor Cemal Hünal'ın eşi kimdir? Lale Cangal kaç yaşında, nereli?

Aldığı eğitimler ve oynadığı dizi, filmler ile adından söz ettiren Survivor Cemal Hünal'ın eşi kimdir? Lale Cangal kaç yaşında, nereli?

LALE CANGAL KİMDİR?

Lale Cangal 1981 yılında Hollanda'da doğmuştur. Aslen nereli olduğu bilinmemektedir. 2011 yılında oyuncu Cemal Hünal ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Doğan isminde bir oğlu vardır. Bugüne kadar Yeniden Başla, Annem, Benden Baba Olmaz, Dudaktan Kalbe, Kurtlar Vadisi Pusu, Emret Komutanım, Herkes mi Aldatır ve Araf Zamanı isimli projelerde rol almıştır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Bölümünden mezun olmuştur. Goldmine Management oyunculuk ajansına bağlı olarak oyunculuk çalışmalarını sürdürmüştür.Cangal şu sıralar kendi tasarladığı takılarla da gündeme gelmiştir.

LALE CANGAL DİZİLERİ

Bugüne kadar Yeniden Başla,

Annem,

Benden Baba Olmaz,

Dudaktan Kalbe,

Kurtlar Vadisi Pusu,

Emret Komutanım,

Herkes mi Aldatır

Araf

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, Ekim 1976, İstanbul doğumlu Türk oyuncu. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştı.