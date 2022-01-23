Survivor CANLI izle! 23 Ocak Survivor All Star canlı yayın izle bugünkü bölüm! TV8 canlı yayın!
TV8'de yayınlanan ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor canlı yayın araştırılıyor. Canlı izlemek linki ve daha fazlası tüm detaylarıyla haberimizde. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Birsen, Sercan, Gizem ve Hikmet eleme adayları oldu ve sürgün adasına gönderildiler. 23 Ocak Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı yayın! Survivor canlı izle!
Survivor canlı izle haberimizde. Survivor Al Star 2022'de dokunulmazlık oyunları nefes kesiyor. 4 eleme adayı dokunulmazlık oyunları sonunda belirlendi. Birsen, Sercan, Gizem ce Hikmet sürgün adasına gönderildi. Peki, survivor'da bu akşam sms oylaması sonucu ilk elenen isim kim olacak? İşte, Survivor canlı izleme linki! Survivor canlı izle! 23 Ocak Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!
SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllüler takımında ikişer aday eleme potasına girdi. Cumartesi akşamı yapılan ilk oylamada ünlüler takımı eleme adayı olarak Birsen'in ismini yazdı. Pazar akşamı yapılan oylamada ise 2. eleme adayı Sercan olarak belirlendi.
Pazartesi akşamı dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında ilk eleme adayı Gizem olurken, salı gecesi de Hikmet haftanın 4. eleme adayı olarak belirlendi.