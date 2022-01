Survivor canlı izle! 18 Ocak Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!

Survivor canlı izle haberimizde. Survivor AlL Star 2022'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı ve Ünlüler takımından Birsen ve Sercan eleme adayları olarak sürgün adasına gitti. Üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler olmuştur. Bu sebeple de Gönüllüler takımı Gizem'i eleme adayı ve sürgün adasına göndermiştir. Survivor canlı izleme linki! 18 Ocak 2022 Salı Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star canlı yayın izle! 2022 Survivor All Star canlı yayın izle! 2022 Survivor canlı yayın nereden izlenir? 18 Ocak Pazartesi günü canlı yayın izle! Survivor All Star canlı yayın nasıl izlenir? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 17 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümde 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Kıyasıya mücadele veren yarışmacılar, berabere kalıp bayrak yarışına gidildi. Bayrak yarışı sonucunda 3-0 kazanan Ünlüler takımı galip geldi. Heyecan dolu anların yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan takım Ünlüler takımı oldu ve sürgün adasında gidecek ismi belirleyen Gönüllüler takımı zor anlar yaşadı.

İlk dokunulmazlık oyununu da ünlüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden ilk isim Birsen olmuştu. Ardından ikinci dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı Sercan'ı eleme adayı ve sürgün adasına göndermişti. Üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı Gizemi eleme adayı ve sürgün adasına göndermiştir.

SURVİVOR CANLI İZLEME LİNKİ!

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler arasında oylama başladı:

Oylamaya göre;

Gizem : 7

Ogeday : 2

Anıl : 1

Seda : 1

Ardahan : 1

Evrim : 1

SURVİVOR FRAGMAN LİNKİ!

Haberler.com - Gündem