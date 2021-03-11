Survivor Çağrı elendi mi?

Survivor yarışmasında üzücü olay yaşandı. Çağrı Atakan sinirlerine hakim olmayıp, bir takım davranışlarda bulundu. Peki, Survivor Çağrı elendi mi? Çağrı neler söyledi? Çağrı Survivor yarışmasına devam edecek mi? Sırvivor full izle!

SURVIVOR ÇAĞRI ELENDİ Mİ?

İletişim oyunundan sonra karşı takımdan bir yarışmacı ile tartışan Çağrı, kendisini sakin olması için uyaran sunucu Murat Ceylan'a "Ne yeter? Sana ne?" diyerek yürümüştü. Yaşanılan olayı affetmeyen Acun Ilıcalı, 5 ödülden men cezası verdiği Çağrı'ya "Şimdi Survivor'dan ayrıldığını açıklarsan mutlu olurum. Kararını hemen ver" demişti. Yeni bölümde toplanan konseyde söz hakkı alan Survivor Çağrı, kararını verdiğini açıklıyor.

SURVIVOR ÇAĞRI NELER SÖYLEDİ?

Survivor 8 Mart yayınlanan bölümünden sonra ekranlara yarınki yeni bölüm tanıtımı çıktı. Yayınlanan tanıtım bölümünde Çağrı'nın iletişim oyununda rakip oyunculardan birine kızdığı görülüyor. Ardından yardımcı sunucu Murat Ceylan ile Çağrı arasında bir konuşma geçiyor. Çağrı'nın "Ne yeter, sana ne" dediği görülmektedir.Bu konuşmanın ardından konseyde Acun Ilıcalı Çağrı hakkında bazı açıklamalarda bulundu;Murat Ceylan'a yapılan hakareti kendime yapılmış sayarım. Yaptığın hareketi kabul etmiyoruz. Bizim temsil eden birine yapılan hareket benim açımdan kabul edilir değil. Görüntüleri 3 kere seyrettim. Sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum; Bizim bu konu ile ilgili kararımız şöyle; Sen bundan sonrası beş ödülden yararlanmayacaksın. Bu beş ödülden yararlanmamak Survivor şartlarında çok zor durum. Kafanda şunları da değerlendirmeni istiyorum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem ama şu an yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum.Acun Ilıcalı konuşmasını yaşanan olaylara tepkisini şu sözlerlesürdürdü; "Ona posta koy, buna posta koy. Burası kimsenin çiftliği değil. Biz bunları hak etmiyoruz. Şöyle yapalım sen bir hafta düşün. Bir hafta sonra bize kararını bildir.'