Survivor bugün var mı? Survivor bugün neden yok? Survivor kim elendi? Survivor hangi günler var?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor hangi günler var? Survivor bugün var mı? Survivor bugün neden yok? Survivor kim elendi? Survivor hangi günler var?

Haftanın 5 günü yayınlanan, Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor bugün var mı? Survivor bugün neden yok? Survivor kim elendi? Survivor hangi günler var?

SURVIVOR BUGÜN VAR MI? SURVİVOR BUGÜN NEDEN YOK?

Büyük merakla izlenen yarışma programı Survivor 10 Şubat Çarşamba günü var mı? Survivor bugün yayınlanmayacak. TV8 ekranlarında yayınlanan program yerine Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayınlanmakta.

SURVIVOR HANGİ GÜNLERDE VAR?

Pazartesi,

Salı,

Perşembe,

Cumartesi,

Pazar günleri yayınlanmaktadır.