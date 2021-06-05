Survivor Berkay boyu kaç? Survivor Berkay kaç yaşında, kardeşi kim?
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Survivor Berkay boyu kaç? Survivor Berkay kaç yaşında, kardeşi kim?

Survivor Berkay boyu kaç? Survivor Berkay kaç yaşında, kardeşi kim?
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Bu sezon yayınlanan Survivor yarışmasında başarılı performansı ile dikkat çeken, sporcu geçmişine sahip Survivor Berkay boyu kaç? Survivor Berkay kaç yaşında, kardeşi kim?

Bu sezon yayınlanan Survivor yarışmasında başarılı performansı ile dikkat çeken, sporcu geçmişine sahip Survivor Berkay boyu kaç? Survivor Berkay kaç yaşında, kardeşi kim?

SURVIVOR BERKAY KİMDİR?

Berkay Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul, Şişli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Bursalı'dır. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. 23 yaşındaki yarışmacı, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer Spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran, bekardır.

Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur. Aile kökleri Makedonya'ya dayanan Berkay Yuvakuran, baba tarafından Bursa'lıdır. Üçüz olarak dünyaya gelen Berkay Yuvakuran'ın Utku ve Alperen isminde kardeşleri vardır. Berkay Yuvakuran'ın kardeşi Utku Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapmaktadır. Berkay Yuvakuran futbol hayatına Pendikspor'un alt yapısında başlamıştır.

SURVIVOR BERKAY KARDEŞİ

Utku Yuvakuran Kaleci mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir. Sol bek mevkisinde oynamış eski millî futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur.

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