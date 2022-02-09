Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Berkan Karabulut kimdir?

Survivor All Star tüm heyecanı ile devam ederken izleyiciler bazı yarışmacılar hakkında evli mi, çocuğu var mı, eşi kimdir merak etmişti. Merak edilen isimler arasında Berkan geliyor. Peki, Survivor Berkan evli mi, sevgilisi kimdir? Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Berkan Karabulut kariyeri ve biyografisi! Haberimizde...

SURVİVOR BERKAN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur.Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Onuk şu anda 23 yaşındadır.

SURVİVOR BERKAN KİMDİR?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Berkan Karabulut, Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu. Çok küçük yaşta spora ilgi duymaya başlayan yarışmacı, 10 farklı okulda okudu. Survivor Berkan, basketbol oynadığı için her sene iyi okul takımı nerede kurulmuşsa, o okula gitmiş. Çok sayıda okulda okuması nedeniyle her sene farklı sınıf arkadaşları edinmiş.

Kişisel eğitimciliğinin yanı sıra plates hocalığı da yapmaktadır. Fit 2 Move isimli işletmenin de yöneticisi konumunda olan Karabulut, vücut geliştirme alanında kendisini uzmanlaştırmayı sürdürmektedir.

Yükseköğretim eğitimini Bilecik Üniversitesi'nde tamamlayan spor hocası, 2018 yılında Survivor yarışmasında yarışarak ün kazanmıştır. Çok sayıda ünlü ile de spor salonunda beraber çalışan Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye yedekler arasından dahil olmuş.

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