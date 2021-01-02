Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri! Batuhan Karacakaya instagram hesabı!

Survivor 2021 yarışmasında yarışacak oyuncu Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri!

SURVIVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997, İstanbul doğumlu Türk oyuncu. 23 yaşındaki oyuncu mimarlık bölümü öğrencisidir.Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.

BATUHAN KARACAKAYA FİLMLERİ

Dizileri

2016/ Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013/ Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010/ Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008/ Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005/ Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004/ Büyük Buluşma (Tunç)

Filmleri

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012

BATUHAN KARACAKAYA INSTAGRAM HESABI!

https://www.instagram.com/karacakayaaa/