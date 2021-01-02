Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri! Batuhan Karacakaya instagram hesabı!
Aşk- Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent rolüyle hafızalara kazanan Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri!
Survivor 2021 yarışmasında yarışacak oyuncu Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri!
SURVIVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?
Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997, İstanbul doğumlu Türk oyuncu. 23 yaşındaki oyuncu mimarlık bölümü öğrencisidir.Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.
BATUHAN KARACAKAYA FİLMLERİ
Dizileri
2016/ Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013/ Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010/ Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008/ Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005/ Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004/ Büyük Buluşma (Tunç)
Filmleri
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012
BATUHAN KARACAKAYA INSTAGRAM HESABI!
https://www.instagram.com/karacakayaaa/