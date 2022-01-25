Survivor 2022 yarışmasında Ünlüler takımında yer alan Aycan, Sema ve Adem programın yeni bölümünde yer almadı. Bunun akabinde izleyiciler, Survivor Aycan, Sema, Adem neden yok, sakatlandı mı, ne zaman geri dönecekler? Survivor 2022 Ünlüler takımında Sema, Adem ve Aycan neden yok? merak etti. Survivor Aycan neden yok, hastalandı mı? Survivor Sema neden yok, hastalandı mı? Survivor Adem neden yok, hastalandı mı? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR AYCAN, SEMA VE ADEM NEDEN YOK, HASTALANDI MI?

Survivor yeni bölümlerde Aycan, Sema ve Adem'in yarışmada olmaması dikkat çekti. Bunun ardından Aycan, Sema ve Adem neden yok araştırılmıştı. Konu hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Acun Ilıcalı bu üç ismin sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadıklarını söyledi. Bunun ardından bu 3 ismin koronavirüse yakalandığı ve karantina sürecinde oldukları iddia edildi.