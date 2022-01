Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında, şampiyon olmuş muydu? 2022 Survivor Avatar Atakan evli mi, kaç çocuğu var, Instagram hesabı nedir?

Survivor Avatar Atakan kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk televizyonlarında yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.

AVATAR ATAKAN KİMDİR?

27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

Doğum tarihi: 27 Ağustos 1989

Kaç yaşında : 31 yaşında

Nereli : Sivas

Boy : 1,88 m

2011 yılında Özbekistan'da 5.000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmış ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirmiştir. TPW adı altında profesyonel güreşte de performanslar sergileyen Atakan Arslan, adından Soldier olarak söz ettirmiştir.

Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biri de, dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile yaptığı anlaşmadır. 2014 yılında Deput yapan Atakan Arslan, ilk maçını Glory 15 İstanbul'da Brezilyalı rakibi Jonatan Olveira yapmıştır. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaşmıştır.

2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu olmuştur. Survivor sonrası ringlere dönüp, Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluk maçına çıkıp, Kevin Brenda'yı ikinci rauntta nakavt etmiştir. 3 Aralık 2016'da kemerini korumak için Marco Pique ile dövüşmüş ve 3 raunt sonunda rakibini yenerek kemerini korumuştur.

Profesyonel sporun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerinde de oynayan Atakan Arslan modellik de yapmaktadır.

2017'de Söz dizisinin başrol olarak Üsteğmen Zafer Yaman karakterini canlandırdı. Dizinin 12 Bölümünde diziden ayrıldı. Kendisi sosyal medya hesaplardan oyunculuk zor meslek ve bu yüzden diziden ayrılmış bulunmaktayım dedi. Ama çıkan haberler sonucu ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşamadığı için diziden ayrıldı.

2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmiştir. 2018 yılının Haziran ayındada Leon Aslan Arslan isimli çocuğu olmuştur.

Survivor serüveni

Survivor 2016'nın şampiyonudur.Yarışmanın Kıbrıs'ta yapılan finalinde şampiyonluğa ulaşmıştır.

