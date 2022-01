2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Ardahan Uzkanbaş, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Ardahan Uzkanbaş başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Ardahan Uzkanbaş, ünlüler takımında yer alacaktır. Boyu kaç? Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir? Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında? 2022 Ardahan Uzkanbaş Instagram hesabı nedir? Ardahan Uzkanbaş kaç yaşındadır? Boyu kaç?

ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Doğum yılı: 1987Yaşı: 33

Memleketi: Adana

8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbola ara vermek zorunda kaldı. Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı deneyimini yaşadı. Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Bununla beraber burada, tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay gibi bir süre kadar kaldı. Ardahan Uzkanbaş şu ifadeleri kullandı, "Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum. Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, bende arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum" sözlerine yer verdi.

