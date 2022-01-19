Survivor All Star'da gerilim! Sercan'ın sözlerine sinirlenen Atakan sert çıktı: Samimiyetsiz - Haberler Magazin
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Survivor All Star'da gerilim! Sercan'ın sözlerine sinirlenen Atakan sert çıktı: Samimiyetsiz

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor 2022 All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Eleme potasına giren ve sürgün kampına giden Sercan ile Atakan arasında gerilim çıkıyor. Sercan'ın konseyden sonra söylediklerine tepki gösteren Atakan, "Aba altından sopa göstermeye çalıştı. Hoşuma gitmedi, samimiyetsiz" dedi.

Eski yarışmacıların yeniden mücadele ettiği Survivor 2022 All Star, yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Sık sık tartışmaların yaşandığı yarışmada Sercan ile Atakan arasında da gerilim yaşanıyor.

"BİR DAHA OLURSA ART NİYET ARARIM"

Sürgün kampına giden isimlerden Survivor Sercan, gitmeden önce söyledikleri ile kamptan dönüşte yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sercan'ın sürgün kampı dönüşü konseyde yaptığı, "Bir daha olursa art niyet ararım" çıkışına en sert tepki eski şampiyon Avatar Atakan'dan geldi.

Survivor All Star'da gerilim! Sercan'ın sözlerine sinirlenen Atakan sert çıktı: Samimiyetsiz

"SAMİMİYETSİZLİĞİNİ GÖSTERDİ"

Sercan'ın sözlerine sinirlenen Atakan, "Aba altından sopa gösterme hareketleri yaptı. O benim hoşuma gitmedi. O, ilk yaptığı konuşmanın samimiyetsizliğini bana gösterdi" diyor.

Survivor All Star'da gerilim! Sercan'ın sözlerine sinirlenen Atakan sert çıktı: Samimiyetsiz

Öte yandan Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar ilk kez ödül oyunu için mücadele edecek.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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Survivor, Tv8, Magazin, Haber

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