Survivor Aleyna ve Ayşe olayı nedir? Aleyna'nın annesi kim?

Survivor 2021'in finaline kısa bir süre kala, ismini son 8 içerisine yazdıran Survivor'da başarılı bir performans sergileyen Aleyna ve Ayşe arasında yaşanan tartışmalar çok merak ediliyor. Survivor Aleyna ve Ayşe olayı nedir? Aleyna'nın annesi kim?

Survivor 2021'in finaline kısa bir süre kala, ismini son 8 içerisine yazdıran Survivor'da başarılı bir performans sergileyen Aleyna ve Ayşe arasında yaşanan tartışmalar çok merak ediliyor. Survivor Aleyna ve Ayşe olayı nedir? Aleyna'nın annesi kim?

SURVIVOR AYŞE- ALEYNA OLAYI

Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesi sosyal medyada birbirine girdi. Aile ödülünden sonra yarışmacılar Dominik'te yakınlarıyla bir ara gelmişti. İddia göre Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesi arasında gerginlik yaşandı. Adada yaşanan gerginlik sosyal medyaya taşındı. İki aile arasında yaşananlar Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle gün yüzüne çıktı. Yarışmacılara ailelerinin karşılıklı olarak suçlamalarda bulunduğunu söyleyen Ilıcalı, Aleyna'ya da annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun 'kızım yarışmadan çekilsin' mesajını iletti.

AİLELER İLE GÖRÜŞME

Yaşanan sorunu çözmek için Acun Ilıcalı, Ayşe ve Aleyna'ya aileleriyle görüşme hakkı tanıdı. Aleyna, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile yaşananları konuştu. Zuhal Kalaycıoğlu iddialarına devam etti ve Yüksel'in ailesini suçladı. Kızına seslenen Zuhal Kalaycıoğlu, 'bütün ailen arkanda, yarışmayı bırak, Acun Ilıcalı söylediklerini toparlamazsa yarışmayı bırakıyorsun' dedi.Ayşe Yüksel'in ablası ise, ortada büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Kardeşine yaşananları anlatan Nursema Yüksel, şunları söyledi; 'Yeni bir sosyal medya hesabı açtım, aynı hesaptan başkası da açmış benim adıma. Sen bize ne söylediysen biz o şekilde davranıyoruz. Aleyna'nın annesi sosyal medyada suçlamalarda bulundu, bizim ailemiz hakkında iftiralar attı.'

ACUN ILICALI

Ben sizin için yazılanlara müdahil olamam arkadaşları. Açıklama yapacaksanız yarışmadan sonra yapabilirsiniz. Yaptığım hiçbir projede kimsenin zarar görmesine izin vermedim. Hangi yarışmacımız zarar görerek çıktı buradan… Ben kimseyi reyting malzemesi yapmadım. Çağrı'ya 'buradan ayrıl' demedim mi? Aleyna sana da söyledim 'annenle konuş hemen ayrıl' siz bizim için çok değerlisiniz. Buradaki yarışmacılar neredeyse benim akrabam gibi…Bir kez daha söylüyorum siz bana emanetsiniz, size gelen bir zarar falan yok. Sosyal medyaya kalsaydı, ben burada oturuyor olmazdım zaten. Twitter dediğin konu iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti. Halkın sevgisinden daha değerli bir şey yok. Siz sevgi kazandınız nereden mi biliyorum gelen SMS'lerden biliyorum.