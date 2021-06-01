Survivor adaylar kimler? Survivor geçen hafta SMS sıralaması!
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Survivor adaylar kimler? Survivor geçen hafta SMS sıralaması!

Survivor adaylar kimler? Survivor geçen hafta SMS sıralaması!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

Survivor 1 Haziran kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu? Survivor adaylar kimler? Survivor geçen hafta SMS sıralaması!

Survivor 1 Haziran kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu? Survivor adaylar kimler? Survivor geçen hafta SMS sıralaması!

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Kırmızı takım eleme adayı: Aleyna Çalışkan

Mavi takım eleme adayı: Dora

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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