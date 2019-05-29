Survivor'a katılan Hakan Hatipoğlu, kızının ilk kez "Baba" dediği anı paylaştı
Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine tekrar Survivor'a katılan Hakan Hatipoğlu, ilk kez yaşadığı bir heyecanı takipçileriyle paylaştı. Hatipoğlu, kızı Lila'nın ilk kez baba dediği görüntüyü yayınladı.
Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programında tanışmalarının ardından 2011 yılında evlenen sunucu Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu, 7 ay önce kızları Lila'yı kucaklarına almıştı. Hakan Hatipoğlu, Lila'nın ilk kez 'baba' dediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"İLK DEFA BABA DEMİŞSİN"
Survivor'a Acun Ilcalı'nın çağrısı üzerine tekrar katılan ve Dominik'e giden Hakan Hatipoğlu yaşadığı heyecanı, "Geçen sene bugün senden haberim bile yoktu canım kızım... Şimdi beni nasıl özlediysen ilk defa baba demişsin... Tarif edilemez bir duygu şunu duymak... İlk anne dedin kızım, umarım hep de annenin kuzusu olursun inşallah. Ama unutma ki babacık hep yanında... 2 güne beraberiz inşallah. Ömrüm sizin. Nazarlardan korusun Allah'ım" notunu paylaştı.
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ammada yaptınız ; survior ve kadın programları yasaklansında millet gündemi mi görsün. . . buda devletin işine gelmez. . . . Cellatına aşık bir millet lazım bize bu devletimizin bir oyunu zaten acuna verilen bir görev. . . . uyu benim halkım uyuuuuuuuuuuuuu. . . . Kim tutar seni. . . . . Vatansız kalacan ozaman uyanacan salak milletttttt. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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survior yasaklansın.Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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buda survıvor olmasa ne yapacaktı acaba.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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bu armutun mesleği nedir? odtü survivor yarışmacılığı mezunu mu? adam her sene yarışmaya katılıyor, survivordan bağkur emeklisi olacak.Cevap Yaz 15 Yayından KaldırMİMAR: ??????Yayından Kaldır