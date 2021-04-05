Survivor 5 Nisan basketbol oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Basketbol oyunu ödülü ne oldu?

Survivor 5 Nisan bugün basketbol özel mücadelesi yaşandı. Peki Survivor basketbol maçını kim kazandı? Basketbol oyununu kim kazandı? Survivor ödül ne? Survivor basketbol oyununu kim, hangi takım kazandı? 5 Nisan Survivor basketbol oyunu ödülü ne oldu?

Bugün Survivor 2021'de basketbol müsabakası oynandı. Acun Medya takımı ve Survivor 2021 takımı arasında geçen basketbol mücadelesi heyecanla takip edildi. Peki, Survivor basketbol oyunu kazananı kim oldu, hangi takım kazandı? Basketbol oyunu ödülü ne oldu? Kim kimi destekledi?

5 NİSAN SURVİVOR BASKETBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

5 Nisan Survivor basketbol oyunu tüm heyecanıyla devam ediyor. Şuanda 1. çeyrek tamamlandı ve skor 9-8 Survivor 2021 takımı önde.

Şuanda skor 10-9oldu. Acun Medya ekibi önde.

Skor 19-19 oldu.

BASKETBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Basketbol oyunu henüz tamamlanmadı. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ACUN MEDYA 9 - 10 SURVİVOR 2021

5 NİSAN SURVİVOR BASKETBOL MAÇI ÖDÜLÜ NE?

Basketbol oyunu ödülü kalın birer dilim Cheesecake oldu.