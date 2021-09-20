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Survivor'da yarışmıştı! Sessiz sedasız nişanlandı

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Survivor'da yarışmıştı! Sessiz sedasız nişanlandı

Son olarak 'Survivor 2020' yarışmasında mücadele eden eski futbolcu Sercan Yıldırım, sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi. İşte nişandan ilk kareler...

Sercan Yıldırım ile yoga eğitmeni Nihan Yönel evlilik yolunda ilk adımı attı. Daha önce sabaha karşı 05.17'de sevgilisine evlenme teklifi eden eski futbolcu, bu kez ailesiyle kız istemeye gitti.

Aile arasında örf ve adetlere göre düzenlenen törende; Sercan Yıldırım, 24 yaşındaki müstakbel eşinin ellerinden acı kahve içti.

Bir hayli heyecanlı oldukları gözlenen çift, bu özel geceden görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. İkiliye takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

2020 yılında gerçekleşen Survivor'da ünlüler takımı adına mücadele eden Sercan Yıldırım'ın, yarışmada Nisa Bölükbaşı'nı beğenmesi gündem olmuştu.

Survivor'da yarışmıştı! Sessiz sedasız nişanlandı

Survivor'da yarışmıştı! Sessiz sedasız nişanlandı

Survivor'da yarışmıştı! Sessiz sedasız nişanlandı

Survivor'da yarışmıştı! Sessiz sedasız nişanlandı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi

Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi

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