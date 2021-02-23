Survivor 34. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 33. bölüm full izle! Survivor eleme adayı kim oldu?
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Survivor 34. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 33. bölüm full izle! Survivor eleme adayı kim oldu?

23.02.2021 10:16 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:19
Survivor 34. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 33. bölüm full izle! Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da kim elendi? Survivor izle! 22 Şubat Survivor! Survivor 34. bölüm fraganı izle! TV8 Survivor 33. bölüm full izle! Survivor eleme adayı kim oldu?

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan sunumu ile ekrana gelen Survivor'da kim elendi? Survivor izle! 22 Şubat Survivor! Survivor 34. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 33. bölüm full izle! Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR 33. BÖLÜM İZLE

22 Şubat Pazartesi günü yayınlanan bölümde ödül oyunu oynandı. Basket maçı izlediğimiz yarışmada ünlüler ödül oyununu 10-7 kazandı. Ödülün sahibi oldu. 22 Şubat Survivor ödül oyunu ödülü tavuk pirzola ve tavuk kanat oldu. Ek olarak ödülü kazananlar yemeğin yanında kola da kazanacak.

SURVIVOR 34. BÖLÜM FRGAMANI İZLE

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