Survivor 29. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 28. bölüm full izle! Survivor ödül oyununu kim kazandı?
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Survivor 29. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 28. bölüm full izle! Survivor ödül oyununu kim kazandı?

16.02.2021 15:12 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:15
Survivor 29. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 28. bölüm full izle! Survivor ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 29. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 28. bölüm full izle! Survivor ödül oyununu kim kazandı?Survivor Batuhan kimdir? Survivor Berkay kimdir?

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu Survivor 29. bölüm fragmanı izle! TV8 Survivor 28. bölüm full izle! Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor yarışmacıları!

SURVIVOR 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

15 Şubat Pazartesi Survivor sembol oyununda erkeklerde Poyraz kazandı. Kazanan kişiler 3 arkadaşıyla birlikte ödülün sahibi oldu. Survivor sembol oyunu ödülü mercimek köftesi. Survivor erkeklerde sembolü Poyraz kazandı. Poyraz erkekler finalde Batuhan'ı 3-0 yendi ve sembolün sahibi oldu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Şubat Survivor ödül oyunu yatak + kahvaltı (menemen) oldu. Kazanan takım ödül olarak yatak kazanacak. Ek olarak kahvaltı kazanacak. Kazanan takım ödül oyunundan sonra menemeni yiyecek. Sonrasında ertesi sabah menemen yiyecek ve bir sonraki sabah ise yine kahvaltı menemen kazanacaktır. Yani kazanan takım toplamda 3 sefer menemen yemiş olacak.

SURVIVOR İZLE

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