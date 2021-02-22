Survivor 22 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor 22 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

22.02.2021 21:23 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:49
Survivor 22 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler tavuk pirzola için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 22 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 22 Şubat 2021 Survivor ödülü ise tavuk prizola! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün pirzola için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda yatak ve kola verilecek, yemek ise tavuk pirzola! Peki, Survivor 22 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor pirzolayı kim kazandı?

22 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 22 Şubat Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Basketbol oyunu şuanda 4-1 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam etmektedir.

Survivor 22 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Ünlüler 5-3 önde. Ünlüler ilk 5 olan takım oldu ve ödülden tadımlık yemeye hak kazandı.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şuan ödül oyunu devam ediyor. Sonuçlandığında detayları paylaşacağız.

22 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

22 Şubat Survivor ödül oyunu ödülü tavuk prizola ve tavuk kanat oldu. Ek olarak ödülü kazananlar yemeğin yanında kola da kazanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Kadir Topbaş Özlem Zengin Pervin Buldan
Magazin Alişan Seda Sayan Meghan Markle Meltem Miraloğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Umut Bulut Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor 22 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 21:50:22. #1.16#
title