Survivor 22 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler tavuk pirzola için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 22 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 22 Şubat 2021 Survivor ödülü ise tavuk prizola! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün pirzola için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda yatak ve kola verilecek, yemek ise tavuk pirzola! Peki, Survivor 22 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor pirzolayı kim kazandı?

22 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 22 Şubat Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Basketbol oyunu şuanda 4-1 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam etmektedir.

Ünlüler 5-3 önde. Ünlüler ilk 5 olan takım oldu ve ödülden tadımlık yemeye hak kazandı.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şuan ödül oyunu devam ediyor. Sonuçlandığında detayları paylaşacağız.

22 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

22 Şubat Survivor ödül oyunu ödülü tavuk prizola ve tavuk kanat oldu. Ek olarak ödülü kazananlar yemeğin yanında kola da kazanacak.