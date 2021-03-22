Survivor 22 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler pirzola için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 22 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 22 Mart 2021 Survivor ödülü ise pirzola ve salata oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün pirzola, patates kızartması ve salata için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda pirzola ve salata verilecek! Peki, Survivor 22 Mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor pirzolayı kim kazandı?

22 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 22 Mart Pazartesi ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 3-1 Gönüllüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

Skor 3-1 Gönüllüler önde.

Şuanda durum 5-5 oldu. Yarışmada beraberlik mevcut.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER 5 - 5 GÖNÜLLÜLER

22 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

22 Mart Survivor ödül oyunu ödülü pirzola, patates kızartması ve salata oldu. Kazanan takım bu ödüllerin sahibi olacak.