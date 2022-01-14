TV8'de yayınlanan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor bu sezon Survivor All Star kadrosuyla karşımıza çıkacak. Geçmiş sezonlardan yarışmacıları izleyeceğimiz heyecan dolu bölümlere sahne olacak olan Survivor 2022 kadrosu belli mi? Survivor All Star kadrosu belli oldu mu? Survivor All Star 2022 kadrosu belli mi? soruları merak konusu oldu. İşte, Survivor All Star 2022 kadrosu ve detaylar...

SURVİVOR 2022 KADROSU BELLİ Mİ?

Yeni sezonda All Star kadrosu ile ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022 kadrosu ünlüler ve gönüller olarak 2'ye ayrılacak. İşte Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosu...

Ünlüler Kadrosu:

Furkan Kızılay

Çağan Atakan Arslan

Mert Öcal

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Birsen Bekgöz

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Gönüllüler Kadrosu:

Nisa Bölükbaşı

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Hikmet Tuğsuz

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Evrim Keklik

SURVİVOR ALL STAR KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. 26 yarışmacının yarışacağı bu sezonda 13'er takımlara ayrılmış iki takımdan bir yarışmacı şampiyon olmak için sezon sonuna kadar heyecan dolu bir mücadele içerisine girecek.

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