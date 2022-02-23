Survivor 2022 haftanın performans 1.si kimdir, ödülü ne? Ünlüler-Gönüllüler genel performans birincisi kim oldu?
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Survivor'da her hafta performans 1. si ödül kazanıyor ve ödülü sevdiği bir kişiye hediye ediyor. Peki, Survivor 2022 haftanın performans 1.si kimdir, ödülü ne? Ünlüler-Gönüllüler genel performans birincisi kim oldu? İşte bilgiler...
Survivor performans 1. leri kimlerdir merak edildi. Performans birincileri 4. eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor Performans 1. si kim oldu? Ünlüler takımında performans birincisi kimdir? Gönüllüler takımında performans birincisi kimdir? Kadınlarda performans 1. si kimdir? Erkeklerde performans 1. si kimdir? Survivor 2022 haftanın performans 1.si kimdir, ödülü ne? Ünlüler-Gönüllüler genel performans birincisi kim oldu?
SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Bu haftanın performans birincisi 30 puanla Ünlüler takımından Sema Aydemir oldu. Sema Aydemir 10 bin TL'lik hediye çeki kazandı. Sema ödülünü yeğenine armağan etti.
Ayrıca iki gün önce Gönüllülerde performans 1. si Yağmur olmuştu ve Yağmur eleme adayı için Gökhan'ın ismini vermişti.
SURVİVOR ALL STAR KADROSU
Ünlüler
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu