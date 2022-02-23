Survivor performans 1. leri kimlerdir merak edildi. Performans birincileri 4. eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor Performans 1. si kim oldu? Ünlüler takımında performans birincisi kimdir? Gönüllüler takımında performans birincisi kimdir? Kadınlarda performans 1. si kimdir? Erkeklerde performans 1. si kimdir? Survivor 2022 haftanın performans 1.si kimdir, ödülü ne? Ünlüler-Gönüllüler genel performans birincisi kim oldu?

SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu haftanın performans birincisi 30 puanla Ünlüler takımından Sema Aydemir oldu. Sema Aydemir 10 bin TL'lik hediye çeki kazandı. Sema ödülünü yeğenine armağan etti.

Ayrıca iki gün önce Gönüllülerde performans 1. si Yağmur olmuştu ve Yağmur eleme adayı için Gökhan'ın ismini vermişti.

SURVİVOR ALL STAR KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

Haberler.com - Gündem