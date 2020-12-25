Survivor 2021'in yayın günü belli oldu
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Survivor 2021'in yayın günü belli oldu

25.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:03

Uzun süredir merakla beklenen Survivor 2021, 9 Ocak'ta ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takım olacak.

TV8'in büyük bir merakla beklenen yarışması Survivor 2021 için artık geri sayım başladı. Hazırlıkları devam eden yarışmanın detayları da belli olmaya başladı.

BÜYÜK GÜNE SAYILI GÜN KALDI

Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. Yarışmacı seçimleri için titizlikle çalışılan yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takım oluşturuluyor.

Survivor 2021'in yayın günü belli oldu

İLK YARIŞMACI CEMAL HÜNAL

Yarışmayla ilgili detayları kişisel Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, bu yıl için şu ana kadar sadece oyuncu Cemal Hünal'ın gideceğini açıkladı.

Survivor 2021'in yayın günü belli oldu
Haber Yorumları (3)
KRAL: ÜNLÜLER KADROSUNDA ÇOĞU REYTING YAPABİLECEK KAVGACI GICIK VE HİÇ BİR LAFTAN ANLAMAYAN KİŞİLER, GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA İSE EŞ DOST AKRABA YAKIN ÇEVRE KİŞİLERİ. . . HALKTAN BELKİ DİKKATLERİNİ ÇEKEN BELKİ 1-2 KİŞİ. . .
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MEHMET: aynı format aynı ortam isimler değişiyor ben seyretmeyi bırakalı seneler oldu ne bu yaw
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SEMA: YAHU MILLET CORONA BELASIYLA UĞRAŞIYO BUNLAR ULKE ULKE DOLASIP DOMINIGE GIDIYORLAR ORDA BINLERCE KISI ÇALIŞIYOR KIMIN NE OLDUGU NE OLCAGI BELLI DEĞİL. . . SIRF PARA KAZANMAK UGRUNA BU NEYIN KAFASI
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