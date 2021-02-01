Survivor 2021'in eleme adayları belli oldu! Favori gösterilen yarışmacı potaya girdi
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Survivor 2021'in eleme adayları belli oldu! Favori gösterilen yarışmacı potaya girdi

01.02.2021 07:19 | Son Güncelleme: 01.02.2021 07:53

Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peş peşe sakatlıklardan dolayı diskalifiyelerin yaşandığı yarışmada gönüllüler takımında favori olarak gösterilen bir yarışmacı eleme adayı oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2021'de eleme potasına rakip takımdan bir yarışmacının girmesini sağlamak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın 2. dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım ise ünlüler oldu.

ÜNLÜLER OYUNA AVANTAJLI BAŞLADI

Survivor Türkiye'de ünlüler ile gönüllüler takımı bu kez farklı bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Avantaj oyununu kazanan ünlüler takımı, dokunulmazlık oyununda seçim yapma şansını elde etti. Dokunulmazlık oyunu ünlülerin üstünlüğü ile geçti. Gönüllüler takımı, açılan farkı her seferinde kapattı fakat oyunun sonunda 10-7 kazanan ünlüler oldu.

Survivor 2021'in eleme adayları belli oldu! Favori gösterilen yarışmacı potaya girdi

FAVORİ YARIŞMACI ADAY OLDU

Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı. İlk dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı ikinci kez aday belirlemek için ada konseyinde bir araya geldi. Yapılan ada oylamasında Aleyna ve Hanzade'nin isimleri ikişer kez yazıldı. Yarışmanın başından bu yana favori yarışmacılardan biri olan Poyraz'ın ismi ise bir taktik sonucunda beş kez yazıldı. Böylece Survivor'da haftanın 2. eleme adayı Poyraz oldu. Survivor'da ilk dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler takımında Duygu haftanın 1. eleme adayı olmuştu.

Survivor 2021'in eleme adayları belli oldu! Favori gösterilen yarışmacı potaya girdi
Poyraz
Survivor 2021'in eleme adayları belli oldu! Favori gösterilen yarışmacı potaya girdi
Duygu
Survivor 2021'in eleme adayları belli oldu! Favori gösterilen yarışmacı potaya girdi
Survivor 2021'in eleme adayları belli oldu! Favori gösterilen yarışmacı potaya girdi
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