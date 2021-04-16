Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı
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Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde yine gizlice yemek temin edilme olayı yaşandı. Gönüllüler takımından Dora'nın oyun alanında yemeklerin yanında bekletildiği ve nefsine hakim olamadığı için ceza alacağı açıklandı. Konu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Dora'ya ödül cezası verdiklerini söyledi.

Survivor'da geçtiğimiz haftalarda gizlice yemek temin ederken yakalanan Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade'den sonra bu defa da gönüllüler takımında Dora yakalandı. Gizlice yemek yerken yakalanan Dora, suçunu kabul etti.

SURVIVOR EKİBİNE YAKALANDI

Survivor'da oyun alanında gizlice yemek temin eden ve yiyen Dora, set görevlilerine yakalandı. Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı "Dora, oyun alanındaki bir yemeği temin ederken yakalandı" ifadelerini kullandı.

Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı

"YEMEKLERİN YANINDA BEKLETİLİNCE DAYANAMADIM"

Suçunu kabul eden ora ise, "Oyunlar sırasında bazen beklememiz gerekiyor. Benim de bekletildiğim yerin 5 metre ilerisinde yemekler vardı. Yaklaşık 10 dakikadan fazla orada beklenmem söylendi. Ben de dayanamadım. Aldığım besin kalori olarak herkesten daha üstün olmamı sağlamış olabilir. Herkesten özür dilerim cezam neyse razıyım" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı ise "Bakıyorum seni orada bekletenler suçluya dönecek yavaş yavaş" diyerek karşılık verdiği Dora'ya 3 ödülden yararlanmama cezası verdiğini açıkladı.

Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı
Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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