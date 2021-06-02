Survivor 2021'de hayallerine veda eden yarışmacı belli oldu

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşandı. Aleyna Çalışkan, Batuhan, Dora ve Poyraz'ın elemeye kaldığı Survivor 2021'e veda eden isim Aleyna Çalışkan oldu.

Survivor 2021'in bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kırmızı ve mavi takım birer kere kazandı. Konseylerde iki takımdan da adaylar çıktı.

STEVEN VE BERKAY BİRİNCİ OLDU

Survivor'da bu hafta SMS halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Mavi takımda SMS oylaması birincisi Steven oldu. Kırmızı takımda halk oylaması birincisi ise Berkay oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Haftanın ilk eleme adayı ise mavi takımdan Dora olmuştu. İkinci eleme adayı ise kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan olmuştu. Kırmızı takımın halk oylaması birincisi olan Berkay, eleme adayı olarak Batuhan'ın ismini söyledi. Mavi takımda ise Steven'in oylama birincisi olması nedeniyle Poyraz elemeye kalan isim oldu.

SURVIVOR HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Survivor 2021'de bu hafta elemeye kalan Aleyna Çalışkan, Batuhan, Dora ve Poyraz arasında SMS oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan oldu.

"BİR RÜYADAYDIM VE UYANDIM"

Elendiğini öğrenince duygusal anlar yaşayan Çalışkan, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey için teşekkür ederim. Burada çok güzel anılarım oldu, Survivor bana bir sürü şey kattı. Sanki bir rüyanın içindeydim ve uyanarak gerçek hayata adım attım" ifadelerini kullandı.