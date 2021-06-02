Survivor 2021'de hayallerine veda eden yarışmacı belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor 2021'de hayallerine veda eden yarışmacı belli oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşandı. Aleyna Çalışkan, Batuhan, Dora ve Poyraz'ın elemeye kaldığı Survivor 2021'e veda eden isim Aleyna Çalışkan oldu.

Survivor 2021'in bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kırmızı ve mavi takım birer kere kazandı. Konseylerde iki takımdan da adaylar çıktı.

STEVEN VE BERKAY BİRİNCİ OLDU

Survivor'da bu hafta SMS halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Mavi takımda SMS oylaması birincisi Steven oldu. Kırmızı takımda halk oylaması birincisi ise Berkay oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Haftanın ilk eleme adayı ise mavi takımdan Dora olmuştu. İkinci eleme adayı ise kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan olmuştu. Kırmızı takımın halk oylaması birincisi olan Berkay, eleme adayı olarak Batuhan'ın ismini söyledi. Mavi takımda ise Steven'in oylama birincisi olması nedeniyle Poyraz elemeye kalan isim oldu.

Survivor 2021'de hayallerine veda eden yarışmacı belli oldu

SURVIVOR HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Survivor 2021'de bu hafta elemeye kalan Aleyna Çalışkan, Batuhan, Dora ve Poyraz arasında SMS oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan oldu.

Survivor 2021'de hayallerine veda eden yarışmacı belli oldu

"BİR RÜYADAYDIM VE UYANDIM"

Elendiğini öğrenince duygusal anlar yaşayan Çalışkan, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey için teşekkür ederim. Burada çok güzel anılarım oldu, Survivor bana bir sürü şey kattı. Sanki bir rüyanın içindeydim ve uyanarak gerçek hayata adım attım" ifadelerini kullandı.

Survivor 2021'de hayallerine veda eden yarışmacı belli oldu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Ebru Gündeş Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Survivor 2021'de hayallerine veda eden yarışmacı belli oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 08:52:08. #1.14#

title