Survivor 2021'de haftanın ikinci eleme adayı belli oldu
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Survivor 2021'de haftanın ikinci eleme adayı belli oldu

01.03.2021 08:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:02

Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımına yeni dahil olan yarışmacılardan biri eleme adayı olunca büyük üzüntü yaşadı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da kalma sürelerini en az bir hafta daha uzatmak için dokunulmazlık oyununda her şeylerini ortaya koydu.

KUM TORBALARI TAŞIRKEN ZOR ANLAR YAŞADILAR

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda klasikleşen kum torbası oyunu oynandı. Yarışmacılar kum torbalarını taşımak için yere oturarak ağırlıkları dengede tutmaya çalışırken diğer yarışmacılar da ellerinde kum torbaları ile parkuru bitirip rakip takımın yarışmacısının sepetine atmaya çalıştı. Erkek yarışmacılar 36, kadın yarışmacılar ise 18 kilodan başladı. Ne kadar çok kum torbasına rakip takım yarışmacısının sepetine atılırsa sayıyı almak için avantaj elde edilmiş oldu. İkişer kiloluk kum torbaları atıldıkça artan ağırlık karşısında yarışmacılar zor anlar yaşamaya başladı. Oyununun kazananı ise 10-6'lık skorla ünlüler oldu.

Survivor 2021'de haftanın ikinci eleme adayı belli oldu

HAFTANIN İKİNCİ ADAYI BELLİ OLDU

Survivor Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı. Önce SMS halk oylaması yapıldı, sonrasında gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yapılan oylama ile bir eleme adayı çıkarıldı. Konseyde ismi yazılanlar Dora, Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan, Survivor'da haftanın 2. eleme adayı oldu.

Survivor 2021'de haftanın ikinci eleme adayı belli oldu

"ÜZÜLDÜM, BENİ ÇOK ERKEN YAZDILAR"

Eleme adayı olduğu için büyük bir üzüntü yaşayan Aleyna ise "Üzüldüm, şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Daha çok erken olduğunu düşünüyorum, burası benim büyük hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmeye gelmiştim" ifadelerini kullandı.

İLK ADAY ÖYKÜ OLMUŞTU

Öte yandan Survivor 2021'in ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kaybetmiş ve bir aday çıkarmıştı. Ada konseyindeki oylamada ünlüler takımının eleme adayı ise oyuncu Öykü Çelik olmuştu.

Survivor 2021'de haftanın ikinci eleme adayı belli oldu
Haber Yorumları (2)
ACUN: Hahahaha Aleyna.
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ÇAĞLA ALTUNKAYA: Acun kapat o çeneni benim canımı sıkma. . .
Yayından Kaldır
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