Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, kaç yaşında? Barış Özbek aslen nereli, hangi takımlarda oynadı?
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Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, kaç yaşında? Barış Özbek aslen nereli, hangi takımlarda oynadı?

03.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:25
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, kaç yaşında? Barış Özbek aslen nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giyen eski futbolcu Barış Özbek'in Survivor 2021 kadrosunda yer aldığı açıklandı. Bunun üzerine Survivor takipçileri Barış Özbek kimdir, kaç yaşında sorularının cevaplarını merak etti. Barış Özbek hangi takımlarda oynadı?

Survivor 2021 Ünlüler Takımı'nda yer alan Barış Özbek "Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra, Survivor'da." ifadelerini kullandı. Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve şampiyonluk yaşayan eski futbolcu Barış Özbek, Survivor 2021'de yarışacak. Peki, Barış Özbek kimdir?

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan ve Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük formaları giyen Barış Özbek'in Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı resmen açıklandı.

TV 8 ekranlarında Survivor 2021 Ünlüler Takımı tanıtıldı. Barış Özbek ise "Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra, Survivor'da." ifadelerini kullandı.

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Essen'den 2007 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış Özbek, 2008 yılında şampoiyonluk yaşadı. 2013 yılında Trabzonspor'a transfer olan Özbek, Union Berlin, Duisburg, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

1986 yılında Almanya'da doğan eski futbolcu, geçtiğimiz sezonun sonunda futbolculuk kariyerine son verdi.

SURVIVOR 2021 KADROSUNDA YER ALACAK İSİMLER

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Kasap

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal

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