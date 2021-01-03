Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, kaç yaşında? Barış Özbek aslen nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giyen eski futbolcu Barış Özbek'in Survivor 2021 kadrosunda yer aldığı açıklandı. Bunun üzerine Survivor takipçileri Barış Özbek kimdir, kaç yaşında sorularının cevaplarını merak etti. Barış Özbek hangi takımlarda oynadı?