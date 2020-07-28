Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti Survivor 2020 yarışmacıları, yarışma esnasında ve sonrasında Instagram'da belirli bir takipçi sayısına ulaştı. En çok takipçi sayısına ulaşan kişi ise yarışmayı şampiyon olarak tamamlayan ve 4 milyon takipçiye ulaşan Cemal Can Canseven oldu. 2.1 milyon takipçiyle Barış Murat Yağcı ise ikinci sırada yer aldı.

TV8 ekranlarının büyük bir hayranlıkla izlenen yarışma programı Survivor 2020, Temmuz ayının başında final yaptı. Yarışmanın yarışmacıları ise Instagram'da ulaştıkları takipçi sayılarıyla yeniden gündem oldu. CEMAL CAN YİNE ZİRVEYE OTURDU Instagram'da 4 milyon takipçiye ulaşan Cemal Can Canseven, Survivor tarihinde en fazla takipçiye ulaşan yarışmacı oldu. 2020 yılında yarışan yarışmacılar arasında ise 2.1 milyon takipçiyle Barış Murat Yağcı, ikinci sırada yer aldı. Ersin Korkut, Berkan Karabulut ve Yasin Obuz'un 1.3 milyon takipçisi bulunurken, Nisa Bölükbaşı 1,6 milyon, Aycan Yanaç ise 1.7 milyon takipçi sayısına ulaştı. İşte Survivor yarışmacılarının yeni takipçi sayıları: