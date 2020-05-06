Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Eleme heyecanının yaşandığı yarışmada Cemal Can, Berkan, Yasin Obuz, Yunus Emre, Aşkım ve Elif arasından yarışmaya veda isim belli oldu.

ADAYA VEDA EDEN İSİM AŞKIM OLDU

Bu akşamki bölümden elenen isim de Ünlüler ekibinden Aşkım oldu. Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da Berkan, Cemal Can, Yasin, Yunus Emre, Aşkım ve Elif eleme adayları olarak belirlendi. Yapılan SMS oylaması sonrası da adaya veda eden 5. isim Aşkım oldu.

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu olan Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İlkokul eğitimini Kayseri Besime Özderici İlkokulu'nda almıştır. Ortaokul'dayken tekrar İstanbul'a taşındı ve İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda eğitimini tamamladı. Lise eğitimine Maltepe Anadolu Lisesi'nde başladı fakat Kadıköy Final Temel Lisesi'nden mezun oldu.

Şu an Işık Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nde aktif sporculuk yapmaktadır.