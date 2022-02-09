Survivor 19. bölüm full izle! TV8 Survivor All Star son bölüm full HD izle! Survivor son bölümde neler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Survivor yarışma programı 19. bölümü yayınlandı. Survivor son bölüm yayınlandı! TV8 Survivor 19. bölüm izleyemeyenler Survivor son bölüm izle! TV8 Survivor 19. bölüm izle! Survivor son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak haberimizde...

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinde ise gönüllüler 8 - 4 kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. Genel skorda durum 1 - 1 oldu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan en iyiler mücadelesi 3 - 2 gönüllülerin üstünlüğü ile tamamlandı ve genel skorda 2 - 1 kazanarak ödül oyununu gönüllüler kazandı.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 4 - 8 Gönüllüler

En iyiler mücadelesi:

Ünlüler 2 - 3 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

Survivor ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE!

SURVİVOR 19. BÖLÜM İZLE!

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Furkan

Bora

Gizem

Sercan

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