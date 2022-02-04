Survivor 16. bölüm fragmanı izle: 5 Şubat Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragmanı izle! Survivor All Star yeni bölümde neler olacak?

Survivor All Star 2022 16. bölüm fragmanı yayınlandı! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor yarışması bu sezon All Star kadrosu ile ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelelerin ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışmada Survivor All Star 2022 yeni bölüm fragman yayınlandı mı? sorusu merek ediliyor. 5 Şubat 2022 Survivor All Star 2022 16. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

SURVİVOR ALL STAR 16. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Survivor All Star 2022 sezonunun 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı için yapılan konsey gösterildi. Bol çekişmeli ve skandal kavgalı bir bölüm izleyenleri bekliyor. Yeni sezonda yeni bir rekabet doğuracak olan Survivor All Star 2022 sezonu 16. bölümü 5 Şubat Cumartesi 20.00'da ekranlara gelecek.

SURVİVOR ALL STAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star yeni bölümüyle 5 Şubat Cumartesi saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

SURVİVOR ALL STAR 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Kadrosu:

Furkan Kızılay

Çağan Atakan Arslan

Mert Öcal

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Birsen Bekgöz

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Gönüllüler Kadrosu:

Nisa Bölükbaşı

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Hikmet Tuğsuz

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Evrim Keklik

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