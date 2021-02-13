Survivor 13 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Dokunulmazlık oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 13 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 13 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?