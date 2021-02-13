Survivor 13 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?
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Survivor 13 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

13.02.2021 23:20 | Son Güncelleme: 13.02.2021 23:43
Survivor 13 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Dokunulmazlık oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 13 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 13 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor bugün Dokunulmazlık oyunu oynanıyor. 13 Şubat Cumartesi Dokunulmazlık kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNUMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Barış ve Ayşe son oyunda galibiyet sayısını almak için yarıştı.

Survivor 13 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü neydi? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?
Survivor 13 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü neydi? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Ayşe, set oyunda 4-2 üstün geldi ve sonuç 10-9 Gönüllülere geçti.

Survivor 13 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü neydi? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

13 Şubat Cumartesi ödül oyununu 10-9 skorla Gönüllüler kazandı.

Survivor 13 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?
Survivor 13 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?
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