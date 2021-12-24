Survivor'da yarışan o ismin estetiksiz hali ortaya çıktı

Survivor 2021 sezonunda ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker, yarışmadaki eğlenceli halleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

"ÇOK MERAK ETTİNİZ..."

Yarışma sona erdikten sonra takım arkadaşı İsmail Balaban ile aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker, "Çok merak ettiniz" diyerek, estetiksiz fotoğrafını paylaştı.

ESTETİK AÇIKLAMASI GELDİ

İlayda Şeker, 2017 yılından paylaştığı videoya "Estetik yok burnumda. Yüzümün hiçbir yerinde dolgu yok. Dudaklarımı kalemle çizmişim. Çok merak ettiniz. Bilerek video bulup koydum shop sanmayın diye." notunu düştü.

Survivor 2021'de yarışan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsetmişti:

"Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."