Batman'da sürüye saldıran kurtlar, 4 keçi ve 1 tayı telef etti Batman'ın Gercüş ilçesi Seki Köyü'nde sürüye saldıran kurtlar, bir besiciye ait 4 keçi ve 1 tayı telef etti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürüye saldıran kurtlar, 4 keçi ve 1 tayı telef etti. Olay, Gercüş ilçesine bağlı Seki Köyü'nde meydana geldi. Köy sakinlerinden besici Rıdvan Işık'ın dün akşam saatlerinde dağlık alanda otlattığı hayvanlarına kurtlar saldırdı. Sürüye saldıran kurtlar, 4 keçiyi ve 1 tayı telef etti. KÖYLÜLER MÜDAHALE ETTİ Olay sırasında iftarını açtığını söyleyen Işık, "Köyün yakınlarında keçilerimiz otlanırken seslerin yükselmesi üzerine dışarı çıktığımızda kurtlar tarafından saldırıya uğradıklarını fark ettik. Köylülerle birlikte müdahale etmemizle daha fazla hayvanların telef olmasını engelledik" dedi. Kaynak: DHA