Sürülerin kavurucu sıcakta tozlu yolculuğu devam ediyor
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Sürülerin kavurucu sıcakta tozlu yolculuğu devam ediyor

Sürülerin kavurucu sıcakta tozlu yolculuğu devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki besicilerin küçükbaş hayvan sürülerini otlamak için Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürürken gün batımındaki tozlu yolculuğu güzel görüntüler oluşturuyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki besicilerin küçükbaş hayvan sürülerini otlamak için Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürürken gün batımındaki tozlu yolculuğu güzel görüntüler oluşturuyor.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyündeki çobanlar, binlerce koyunu tarlalara ekilen buğdaylara ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor. Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 6 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor. Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı'na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor. Koyun sürülerinin yaylalara götürülüşü gün batımındaki tozlu yolculuğu güzel görüntüler oluşturuyor.

"KURAKLIK HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİ ETKİLEDİ"

Amatör olarak ta fotoğrafçılıkla uğraştığını ifade eden Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, "Şu an bu alanda Tatvan'a yakın koyun sürülerinin bulunduğu Kıyıdüzü köyündeyiz. Bu sene daha önceki yıllara nazaran mevsim biraz kurak geçtiği için, önceki yıllara göre çok farklı bir görüntü ile karşı karşıyayız. Daha önceki yıllarda bölge iyi yağmur aldığı için koyun yetiştiricileri buradan çok yüksek verim alıyorlardı. Bu sene maalesef son 2 aydır neredeyse hiç yağmur yağmadı. Yağmur yağmayınca da bitki örtüsü adeta ağustos ayı sonu gibi görüntü veriyor. Bu da buradaki hayvan yetiştiricilerini zannediyorum olumsuz bir şekilde etkilemiş, gördüğümüz manzara bu. Bu gün yine daha önceki yıllarda yaptığımız gibi bu mevsimde koyun sürüsünün fotoğraflarını çekmeye geldik. Daha önceki yıllardaki gözlemlerime göre bu sene hem sürüdeki hayvan sayısında çok ciddi bir azalma var. Hem de civardaki meralarda neredeyse yeşil ot yok denecek kadar az. Bu da bu bölgedeki hayvancılığı bu sene çok etkileyecek gibi. Bu sene kuraklık tehlikesi bu bölgede gördüğüm kadarıyla büyük bir tehlikede" dedi.

(Hakan Okay - Recep Gökhan Kılıç/İHA)

Sürülerin kavurucu sıcakta tozlu yolculuğu devam ediyor
Sürülerin kavurucu sıcakta tozlu yolculuğu devam ediyor
Sürülerin kavurucu sıcakta tozlu yolculuğu devam ediyor
Sürülerin kavurucu sıcakta tozlu yolculuğu devam ediyor
Sürülerin kavurucu sıcakta tozlu yolculuğu devam ediyor
Sürülerin kavurucu sıcakta tozlu yolculuğu devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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