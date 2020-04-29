Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği TIR, devrildi İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Mehmet Ali D.'nin (54) direksiyonunun başında kalp krizi geçirdiği TIR, kontrolden çıkarak devrilip, yan yattı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Mehmet Ali D.'nin (54) direksiyonunun başında kalp krizi geçirdiği TIR, kontrolden çıkarak devrilip, yan yattı. Mehmet Ali D., hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde İzmir- Çanakkale yolu Yeni Foça mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali D., 33 BRT 72 plakalı TIR'ı kullandığı sırada kalp krizi geçirdi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği TIR, yol kenarına devrilerek yan yattı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Mehmet Ali D., ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yan yatan TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA